Vittorio Sgarbi ha detto di essersi dimesso da sottosegretario alla Cultura

Venerdì sera, al termine di un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha detto di essersi infine dimesso da sottosegretario alla Cultura. Per ora non si hanno altre notizie, né sul contenuto dell’incontro né sulle circostanze delle dimissioni che Sgarbi ha appena presentato come effettive.

Sgarbi aveva annunciato le proprie dimissioni una settimana fa, al termine di un periodo in cui era stato al centro di numerose polemiche, per uno scontro piuttosto clamoroso e aperto con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che lo aveva criticato per alcune attività di consulenza svolte nel corso del suo mandato da sottosegretario, e per alcune questioni legali. Domenica scorsa aveva poi in parte ritrattato quell’annuncio dicendo di dover ancora «negoziare con il governo» le dimissioni annunciate, e aveva aggiunto: «La mia agonia sarà lunga».