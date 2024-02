Kwasi Kwarteng, ex ministro dell’Economia britannico, ha annunciato che lascerà la politica

Martedì l’ex Cancelliere dello Scacchiere del governo britannico (l’equivalente del nostro ministro dell’Economia) Kwasi Kwarteng ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni politiche, che dovrebbero tenersi entro la fine dell’anno.

Kwarteng ha 48 anni, e tra il settembre e l’ottobre del 2022 aveva fatto parte del governo di Liz Truss. In quel breve periodo di tempo riuscì a rendersi protagonista di uno dei più plateali fallimenti politici della storia recente del Regno Unito, ossia il contestato piano di riduzione delle tasse ai ricchi finanziato a debito, che era stato giudicato dai mercati rischioso e poco sostenibile e aveva fatto crollare la sterlina: in quell’occasione, la Banca d’Inghilterra era dovuta intervenire con un piano di emergenza per calmare gli investitori sui mercati finanziari.

Per via delle pressioni politiche Kwarteng era stato sostituito da Jeremy Hunt, e subito dopo fu costretta a dimettersi anche la stessa Truss, ad appena sei settimane dall’assunzione dell’incarico: nessun altro primo ministro nella storia del Regno Unito era durato così poco.