Le partite della 23ª giornata di Serie A

La 23ª giornata di Serie A si giocherà tra venerdì 2 e lunedì 5 febbraio: comincerà con Lecce-Fiorentina venerdì sera e finirà con Roma-Cagliari lunedì sera. Nel mezzo giocheranno tutte le altre, ma la partita più attesa è quella tra prima e seconda in classifica, Inter-Juventus, in programma domenica alle 20:45. La scorsa settimana la Juventus aveva pareggiato in casa 1-1 contro l’Empoli, mentre l’Inter aveva vinto 1-0 contro la Fiorentina fuori casa. In classifica l’Inter ha un punto in più, 54 contro i 53 della Juventus, ma ha anche giocato una partita in meno per via di quella saltata nei giorni della Supercoppa italiana in Arabia Saudita, che recupererà a fine febbraio.

Venerdì

20:45

Lecce-Fiorentina [Dazn]

Sabato

15:00

Empoli-Genoa [Dazn]

Udinese-Monza [Dazn]

18:00

Frosinone-Milan [Dazn]

20:45

Bologna-Sassuolo [Dazn, Sky]

Domenica

12:30

Torino-Salernitana [Dazn, Sky]

15:00

Napoli-Hellas Verona [Dazn]

18:00

Atalanta-Lazio [Dazn]

20:45

Inter-Juventus [Dazn]

Lunedì

20:45

Roma-Cagliari [Dazn]

La classifica dopo la 22ª giornata:

Inter 54*

Juventus 53

Milan 46

Atalanta 36*

Roma 35

Fiorentina 34*

Lazio 34*

Bologna 33*

Napoli 32*

Torino 31*

Monza 28

Genoa 28

Frosinone 23

Lecce 21

Sassuolo 19*

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 18

Empoli 17

Salernitana 12

(* una partita in meno)