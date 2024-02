Il grosso incendio a Nairobi, in Kenya

Più di 200 persone sono state ferite e almeno 2 sono morte in seguito a un grosso incendio provocato da un’esplosione di gas a Nairobi, la capitale del Kenya. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:30 locali di giovedì (le 21:30 italiane) nel quartiere di Embakasi, che si trova nella zona a sud-est del centro della città.

Un portavoce del governo keniano, Isaac Maigua Mwaura, ha detto su X che a esplodere è stato un camion che traportava gas. Inizialmente aveva scritto che l’esplosione era avvenuta in un’azienda che stava riempiendo bombole di gas, ma in seguito si è corretto.

Non è ancora chiaro il motivo dell’esplosione, ma secondo il portavoce l’incendio avrebbe raggiunto un magazzino di materiale tessile che si trovava nelle vicinanze, espandendosi poi a diversi veicoli e negozi, oltre che abitazioni. Data la tarda ora, molte persone erano all’interno delle case quando sono state raggiunte dall’incendio.

Mwaura ha detto che oltre alle 2 persone morte ce ne sono 222 ferite: sono state tutte ricoverate in vari ospedali di Nairobi, ma al momento non se ne conoscono le condizioni. Si teme inoltre che all’interno delle abitazioni coinvolte dall’incendio ci fossero molte altre persone che non sono ancora state soccorse, e che quindi il numero delle vittime possa salire ulteriormente.