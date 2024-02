Concita De Gregorio lascerà la direzione dell’Hollywood Reporter Roma

La giornalista Concita De Gregorio lascerà la direzione dell’edizione italiana della rivista di cinema The Hollywood Reporter, The Hollywood Reporter Roma. Lo ha scritto la stessa De Gregorio in un messaggio condiviso sul sito della rivista, in cui ha spiegato che, dopo quasi un anno dal lancio dell’edizione italiana, considera «terminato» il suo «lavoro di avviamento» della redazione e del progetto editoriale.

De Gregorio, che tra le varie cose è anche editorialista di Repubblica, ha anticipato che tornerà a occuparsi di scrittura e teatro. Nella stessa pagina ci sono il saluto e i ringraziamenti sia da parte della redazione che dell’editore, Gian Marco Sandri.