La rivista di cinema “The Hollywood Reporter” avrà un’edizione italiana, diretta da Concita De Gregorio

The Hollywood Reporter, una delle più note e importanti riviste statunitensi di cinema e intrattenimento, da aprile avrà un’edizione italiana, che sarà diretta dalla giornalista Concita De Gregorio. Si chiamerà The Hollywood Reporter Roma e sarà la prima edizione europea della rivista, fondata nel 1930. Sarà sia una rivista cartacea che un sito d’informazione, e sarà prodotta in collaborazione dall’editore statunitense Penske Media e dall’italiano Brainstore Media, che fa parte del gruppo Artmediamix.

De Gregorio, che tra le varie cose è anche editorialista di Repubblica, ha detto che «The Hollywood Reporter Roma mira a promuovere la qualità e la creatività italiana in tutto il mondo, senza vincoli, intercettando i cambiamenti culturali e sociali. Il mezzo audiovisivo è diventato centrale nel processo di conoscenza e di educazione delle nuove generazioni, e continuerà ad esserlo».