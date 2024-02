Secondo diverse testate italiane e internazionali, dal 2025 il pilota Lewis Hamilton passerà dalla Mercedes alla Ferrari

Secondo le fonti di diverse autorevoli testate internazionali e italiane, dal 2025 il pilota britannico di Formula 1 Lewis Hamilton lascerà la Mercedes e passerà alla Ferrari. La notizia non è ancora stata confermata pubblicamente dalle parti in causa: BBC Sport però ha scritto per esempio che «diverse fonti» confermano il raggiungimento di un accordo tra Ferrari e Hamilton, così come l’emittente televisiva sportiva statunitense ESPN. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già giovedì: secondo fonti interne di Sky Sports, Mercedes dovrebbe far uscire un comunicato intorno alle 20 italiane.

Hamilton, che ha 39 anni, è uno dei piloti più forti e vincenti di sempre e detiene insieme a Michael Schumacher il record di Mondiali di Formula 1 vinti, sette. Dal 2013 corre con la Mercedes, mentre all’inizio della sua carriera tra il 2007 e il 2013 aveva corso con la McLaren. Vinse l’ultimo Mondiale nel 2020, mentre l’anno scorso era arrivato terzo, dietro Max Verstappen e Sergio Pérez della Red Bull.

Il suo passaggio alla Ferrari sarebbe uno dei trasferimenti più importanti degli ultimi decenni in Formula 1. La notizia ha sorpreso molti perché Hamilton ha un contratto di altri due anni con la Mercedes, e non sembrava ci fossero possibilità che cambiasse squadra già il prossimo anno. Se le informazioni fin qui raccolte saranno confermate, concluderà quindi il contratto in anticipo al termine del Mondiale di quest’anno, che inizierà a marzo e si concluderà a dicembre. Alla Ferrari Hamilton prenderebbe il posto dello spagnolo Carlos Sainz Jr., affiancando il monegasco Charles Leclerc.