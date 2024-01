Il nuovo numero di Cose spiegate bene

Il nono numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post dedicata a raccontare e “spiegare bene” appunto singoli temi su cui ci sembra che abbiamo tutti molto da imparare, uscirà fra pochi giorni: si intitola L’importante è partecipare, e da oggi può essere ordinato da abbonate e abbonati al Post, in anticipo sull’uscita in libreria del 14 febbraio.

Dopo i numeri già usciti, che si sono occupati di editoria, questioni di genere, droghe, giustizia, geografia, teatro, giornali e Natale, l’argomento affrontato in questo sono le Olimpiadi. In quasi 130 anni di storia delle Olimpiadi moderne questa manifestazione sportiva ha vissuto di prestazioni eccezionali, di successi e fallimenti, sia sportivi che organizzativi, ma è anche stata accompagnata da eventi che hanno influenzato la politica, i cambiamenti sociali, la comunicazione, i media e i rapporti internazionali.

Nell’anno delle Olimpiadi estive di Parigi, vi offriamo storie con cui intrattenere amici, prepararsi all’evento o passare il tempo fra una gara e l’altra. Tutto questo parlando di atleti, risultati, record, di chi è diventato famoso per i successi e di chi lo è diventato perdendo, e dei tanti che hanno partecipato senza ottenere prestazioni particolarmente significative. Ma anche dei vari aspetti dell’organizzazione delle Olimpiadi, dai risultati economici al ritorno di immagine per le città organizzatrici, dagli sponsor al ruolo delle televisioni, o dei momenti che sono diventati storia non solo sportiva, come la protesta con i pugni chiusi di Smith e Carlos a Città del Messico 1968 o l’attentato a Monaco 1972.

Alle persone che leggono il Post e lo sostengono con i loro abbonamenti abbiamo anche questa volta dedicato con gratitudine la possibilità di acquistare in anticipo L’importante è partecipare e di riceverlo a casa due settimane prima dell’uscita in libreria (con spese di consegna a carico del Post; le spedizioni partiranno già il 31 gennaio). Cose si può preordinare anche nelle librerie online di IBS, Feltrinelli, Amazon e Bookdealer (con consegne a partire dal 14 febbraio): o potete cominciare a chiederlo alle vostre librerie, preziose complici del successo dei primi numeri, e dove speriamo anche di vedervi nelle presentazioni che stiamo mettendo in calendario per i prossimi mesi.

Anche il nono numero di Cose è stato disegnato dallo studio Tomo Tomo e pubblicato dall’editore Iperborea. Le illustrazioni di questo numero sono di Giordano Poloni, e gli autori e le autrici ospiti con i loro racconti e riflessioni sono Lia Capizzi, Paolo Condò, Luigi Datome e Beatrice Vio Grandis. Nicola Sofri ha curato e coordinato la pubblicazione, e le persone della redazione del Post hanno lavorato a tutto il resto. Aspettiamo il vostro giudizio, per sapere come sia venuto.