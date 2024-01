Neuralink ha installato il primo impianto cerebrale su un essere umano

Lunedì l’imprenditore statunitense Elon Musk ha annunciato che la sua azienda Neuralink, che si occupa di ricerca e sviluppo per collegare direttamente il nostro cervello ai computer, ha installato per la prima volta un impianto cerebrale su un essere umano. Musk non ha fornito molti dettagli su come sia andata l’operazione, e si è limitato a dire che è stata effettuata domenica, e che il paziente si sta riprendendo bene e che i risultati iniziali sono promettenti.

Negli scorsi anni Neuralink aveva già fatto diversi test sugli animali, e lo scorso maggio era stata autorizzata dalla Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa di farmaci e dispositivi medici, a effettuare test anche sugli esseri umani. L’impianto effettuato domenica rientra quindi nei test clinici consentiti dalla FDA, che dovranno poi essere comunque sottoposti a controlli da parte delle autorità. Se gli esperimenti funzioneranno e si riveleranno sicuri per i pazienti, Neuralink potrà poi chiedere alla FDA di autorizzare la commercializzazione dei propri dispositivi.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Neuralink esiste dal 2016 e ha come obiettivo quello di sviluppare nuove interfacce neurali, cioè sistemi per mettere in comunicazione diretta il cervello con un dispositivo esterno, come un computer. Le interfacce neurali sono viste come un’importante opportunità per consentire ai pazienti con paralisi e altre malattie debilitanti di recuperare le loro funzionalità, tornando per esempio a muovere gli arti.

Neuralink non è la prima azienda a sperimentare queste soluzioni, ma i suoi ricercatori sono riusciti a realizzare elettrodi di minuscole dimensioni, che possono essere impiantati con un’operazione poco invasiva e in prospettiva senza la necessità di sottoporre i pazienti a un’anestesia generale. Gli elettrodi di Neuralink sono inoltre flessibili, a differenza di altre soluzioni, e questo riduce sensibilmente il rischio di creare microtraumi e danni nelle aree in cui viene effettuato l’impianto.

La sperimentazione aveva riguardato finora alcuni animali, soprattutto i maiali. Neuralink ha sviluppato un chip che viene impiantato nel cervello attraverso un’operazione chirurgica, attuata tramite un robot che secondo l’azienda permette di effettuare con maggiore precisione l’impianto dei minuscoli connettori del dispositivo che entrano in contatto con il tessuto cerebrale. Questi elettrodi rilevano i segnali elettrici prodotti dal cervello, li elaborano e ne trasmettono di nuovi per trasferire le informazioni.

Neuralink ha però un obiettivo ancora più ambizioso. Oltre agli impianti nel cervello per trattare le paralisi, la società lavora a sistemi che potrebbero un giorno servire per potenziare le attività del cervello umano, per esempio per accedere istantaneamente alle informazioni memorizzate su un computer e alle sue capacità di calcolo. È un risultato che al momento appare fantascientifico, ma come ha ricordato spesso Musk e di recente la stessa società «vogliamo andare oltre le capacità di un normale corpo umano con la nostra tecnologia».

