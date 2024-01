Tre italiani in finale agli Australian Open

Nel fine settimana ci saranno tre tennisti italiani in una finale degli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i quattro più importanti e prestigiosi della stagione tennistica: sabato mattina a partire dalle 10:45 (dipende dalla durata della finale femminile, in programma sullo stesso campo) Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno per vincere il titolo del doppio, mentre domenica alle 9:30 Jannik Sinner proverà a vincere il titolo del singolare, che è anche quello più prestigioso.

È una circostanza abbastanza eccezionale. Prima d’ora era successo solo altre due volte nella storia del tennis che in uno “Slam” ci fossero italiani sia nella finale del singolare che in quella del doppio: la prima nel 1959, quando Nicola Pietrangeli vinse il Roland Garros (lo Slam che si gioca tra maggio e giugno a Parigi) in singolare e quello in doppio in coppia con Orlando Sirola; la seconda nel 2012, quando sempre al Roland Garros nel singolare Sara Errani fu battuta dalla russa Maria Sharapova, mentre nel doppio con Roberta Vinci vinse il titolo contro la coppia russa composta da Maria Kirilenko e Nadia Petrova.

In entrambi i precedenti il tennista o la tennista arrivati nella finale singolare facevano parte anche della coppia in finale nel doppio: questa volta invece sono tre tennisti diversi, un fatto che ha a che fare anche con la progressiva perdita di prestigio del doppio, sempre meno giocato da tennisti che eccellono nel singolare come Sinner.

Bolelli e Vavassori affronteranno in finale la coppia formata dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden, che è considerata favorita: i due sono attualmente secondi nel ranking mondiale del doppio e alla fine di questo torneo diventeranno primi a prescindere dal risultato della finale. Bolelli, che ha 38 anni, ha già disputato una finale in doppio di uno Slam, vincendo nel 2015 proprio gli Australian Open in coppia con Fabio Fognini. Per Vavassori, 28 anni, è invece la prima finale in carriera.

I due sono i tennisti italiani in attività con una maggiore specializzazione nel doppio (oltre a Fognini, che però ha avuto anche un’ottima carriera in singolare) e hanno cominciato a giocare insieme abbastanza di recente, solo nell’ultimo anno. È la quinta finale di sempre per una coppia di uomini italiana: oltre alle due vinte nel 1959 e nel 2015 ci sono due sconfitte, una nel 1955 al Roland Garros e una nel 1956 a Wimbledon (lo Slam che si gioca sull’erba in Inghilterra), entrambe rimediate dalla coppia Pietrangeli-Sirola.

La finale di cui si parla di più e più attesa è però quella di Sinner, il tennista italiano numero 4 del ranking mondiale che affronterà domenica il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking. Fino a pochi mesi fa i precedenti tra i due erano molto sbilanciati a favore di Medvedev, che aveva vinto 6 partite su 6 giocate contro Sinner. Il tennista italiano però in questi mesi ha avuto una crescita molto evidente, anche nelle strategie usate durante le partite, ed è riuscito a battere Medvedev negli ultimi tre incontri, adattando il suo gioco allo stile del russo, sfruttando meglio i suoi punti deboli.

Contro Medvedev Sinner ha vinto in finale nei tornei di Pechino e Vienna, entrambi a ottobre, e poi nelle ATP Finals di novembre, il torneo che chiude la stagione tennistica in cui si sfidano i migliori otto della stagione. Sono state comunque tutte partite molto combattute, e ci si aspetta che lo sia anche la finale di domenica.

Quella di Sinner è l’ottava finale maschile in uno Slam per un tennista italiano. Prima d’ora ci sono state solo tre vittorie, tutte al Roland Garros: due di Pietrangeli nel 1959 e nel 1960 e una di Adriano Panatta nel 1976. La finale più recente invece è stata quella di Matteo Berrettini a Wimbledon nel 2021, persa contro il serbo Novak Djokovic (che Sinner ha battuto venerdì in semifinale).

