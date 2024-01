L’elicottero della NASA Ingenuity ha concluso la sua missione su Marte

Il piccolo elicottero sperimentale Ingenuity della NASA, l’agenzia spaziale statunitense, ha concluso la sua missione su Marte dopo tre anni. Ingenuity era arrivato su Marte insieme al rover Perseverance il 18 febbraio del 2021, e nell’aprile successivo era diventato il primo elicottero costruito sulla Terra a volare su un altro pianeta.

La missione iniziale di Ingenuity (che vuol dire “ingegno” in inglese) era di effettuare 5 voli in 30 giorni. Aveva però superato le aspettative della NASA, e alla fine aveva compiuto 72 voli in tre anni. Aveva effettuato l’ultimo volo la settimana scorsa, ma aveva riportato danni irreparabili a una pala del rotore. Per questo motivo la NASA ha deciso di dichiarare ufficialmente conclusa la missione del piccolo elicottero. «Lo storico viaggio di Ingenuity, il primo veicolo a volare su un altro pianeta, è finito», ha detto l’amministratore della NASA Bill Nelson. «Quell’eccezionale elicottero ha volato più in alto e più lontano di quanto avessimo mai immaginato e ha aiutato la NASA a fare ciò che fa meglio: rendere l’impossibile possibile».

Ingenuity ha una massa di circa 1,8 chilogrammi, ma su Marte risulta circa 2,5 volte più leggero che sulla Terra a causa della minore gravità. È alto poco meno di mezzo metro, e ricorda i droni telecomandati che utilizziamo qui per fare le riprese dall’alto. Per decollare e mantenersi in volo, Ingenuity utilizzava due coppie di pale con una lunghezza di 1,2 metri. Una coppia ruotava in senso orario e l’altra in senso antiorario, compiendo all’incirca 2.400 giri al minuto.