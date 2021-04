Ingenuity, il piccolo elicottero della NASA, ha compiuto il suo primo storico volo su Marte

Ingenuity, il piccolo elicottero sperimentale trasportato su Marte dal rover Perseverance della NASA, ha compiuto oggi il suo primo volo sul pianeta. Il test è durato pochi secondi ed è consistito in un decollo e in un atterraggio in verticale, raggiungendo un’altezza di circa 3 metri. È la prima volta nella storia delle esplorazioni spaziali che viene compiuto un volo a motore su un pianeta diverso dalla Terra.

Perseverance got us to Mars. With Ingenuity, we soar higher.

The #MarsHelicopter made history today by being the first craft to achieve controlled, powered flight on a planet beyond Earth.

