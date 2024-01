L’esclusione di Greta Gerwig e Margot Robbie, regista e attrice protagonista del film Barbie, dalle nomination ai premi Oscar del 2024 ha sorpreso e scontentato molte persone. Barbie è stato il film col maggiore incasso nel 2023 e ha ricevuto moltissimi giudizi positivi anche dalla critica: la candidatura di Gerwig e Robbie era data quasi per scontata, anche perché secondo molti era stato proprio il lavoro notevole di entrambe a contribuire maggiormente alla buona riuscita e al successo del film.

Fra i molti commenti indignati spicca quello di Ryan Gosling, che ha ricevuto la nomination come miglior attore non protagonista per il suo ruolo nel film, in cui interpreta Ken, la bambola che incarna gli stereotipi maschili, controparte di quella femminile interpretata da Robbie (la Barbie che dà il nome al film). Gosling ha commentato l’esclusione di Gerwig e Robbie così:

Non può esserci Ken se non c’è Barbie, e non può esserci un film di Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone più meritevoli per questo film storico celebrato in tutto il mondo. Nessun altra persona potrebbe ottenere un premio per questo film senza il loro talento, la loro grinta e il loro genio.

Margot Robbie e Greta Gerwig invece non hanno ancora commentato l’esclusione dalle nomination (che sono comunque solo candidature, e non implicano necessariamente la vittoria di un premio). Anche un’altra attrice del film, America Ferrera, che è stata candidata come miglior attrice non protagonista, ha detto di essere «incredibilmente delusa» dall’esclusione di Robbie e Gerwig. Commentando la vicenda, la giornalista ed ex direttrice della comunicazione della Casa Bianca Jennifer Palmieri ha detto che «Non si è diretto da solo, amici!».

In realtà sia Robbie sia Gerwig hanno ricevuto una nomination per Barbie, ma non nel loro ambito professionale primario, rispettivamente la recitazione e la regia. Robbie compare in qualità di produttrice fra le nomination per il miglior film, mentre Gerwig è fra le candidate per vincere quello per la miglior sceneggiatura non originale. In generale l’esclusione di Gerwig è stata commentata da molti per parlare di quanto il cinema sia un settore dominato dagli uomini e da una cultura patriarcale che lo rende ancora molto inaccessibile per le donne.

