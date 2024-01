Un aereo militare russo è precipitato vicino al confine con l’Ucraina

L’agenzia di stampa russa RIA Novosti ha detto che attorno alle 11 ora locale (le 9 italiane) un aereo militare russo è precipitato nella regione di Belgorod, vicino al confine nord-orientale dell’Ucraina, citando fonti del ministero della Difesa russo. Secondo l’agenzia di stampa a bordo si trovavano 6 membri dell’equipaggio, 3 accompagnatori e 65 prigionieri di guerra ucraini che dovevano essere trasportati a Belgorod per uno scambio di prigionieri con l’Ucraina. Il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, ha detto che tutti i passeggeri sarebbero morti.

Al momento non sono note le cause della caduta dell’aereo.

Il quotidiano ucraino Ukrainskaya Pravda aveva inizialmente scritto che l’aereo era stato abbattuto dall’esercito ucraino citando fondi dello Stato Maggiore, ma ha poi ritrattato perché altre fonti vicine al ministero della Difesa hanno detto di non poter confermare l’informazione. Anche il Kyiv Independent ha detto di non essere riuscito a confermare in modo indipendente la causa della caduta dell’aereo.

Poco dopo la caduta, Gladkov l’aveva definito un «incidente». Il deputato Andrei Kartapolov, un generale in pensione, ha detto invece al parlamento russo che l’aereo sarebbe caduto dopo essere stato colpito da alcuni missili, del tipo fornito dai paesi occidentali all’Ucraina. Kartapolov non ha fornito prove al riguardo.