Donald Trump dice di sentirsi giovanissimo

Negli ultimi giorni Nikki Haley, l’unica donna candidata alle primarie Repubblicane per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ha cominciato a criticare in modo più convinto l’ex presidente Donald Trump, indicato dai sondaggi come il candidato largamente favorito. Tra le altre cose, Haley ha fatto intendere che Trump sarebbe troppo vecchio per fare di nuovo il presidente.

Fin dall’inizio della sua campagna elettorale Haley, che ha 51 anni, propone che ai politici e ai parlamentari di età superiore ai 75 anni venga richiesto di sostenere un “test di competenza mentale” quando si candidano per un nuovo mandato. L’ha fatto principalmente per attaccare l’attuale presidente Joe Biden, che sarà con ogni probabilità il candidato dei Democratici alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. Biden ha 81 anni, e già quando era stato eletto due anni fa era il più anziano presidente della storia statunitense. Nel caso venisse eletto per un nuovo mandato, al termine dei quattro anni di presidenza avrebbe 86 anni.

È invece una novità che Haley parli negli stessi termini di Trump, che ha 77 anni. Negli ultimi mesi, come quasi tutti gli altri candidati Repubblicani, Haley ha evitato di attaccarlo direttamente per non rischiare di allontanare l’ala più conservatrice dell’elettorato Repubblicano, a cui Trump piace ancora moltissimo. Il 23 gennaio però si voterà per le primarie in New Hampshire, un piccolo stato nel nord-est degli Stati Uniti su cui Haley ha puntato molto ed è a pochi punti di distanza da Trump, secondo gli ultimi sondaggi.

Una vittoria in New Hampshire potrebbe dare molta forza alla candidatura di Haley, che nelle ultime settimane è stata indicata come l’alternativa migliore e più credibile a Trump. Per questo sta iniziando ad alzare i toni, con l’intenzione di farsi notare e mettere in luce quelli che considera i suoi punti di forza: in un recente comizio in New Hampshire, per esempio, ha detto che «la maggior parte degli americani non vuole avere due ottantenni a contendersi la presidenza».

Poche ore dopo Trump, durante un altro comizio in New Hampshire, ha parlato a lungo di quanto si senta giovane e di quanto siano ancora forti le sue capacità cognitive, dicendo tra le altre cose:

Mi sento come se avessi 35 anni. In realtà mi sento meglio ora rispetto a trent’anni fa. Non è pazzesco? Mi sento meglio ora, e penso di stare meglio a livello cognitivo di vent’anni fa. Non so come sia possibile.

Sia lo staff di Trump che quello di Biden negli ultimi mesi hanno confermato che i due candidati sono fisicamente e psicologicamente in grado di condurre la campagna elettorale ed eventualmente di fare il presidente, e hanno anche pubblicato dei referti medici a sostegno di queste affermazioni.