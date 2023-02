Joe Biden si ricandiderà per un secondo mandato

Nel corso di un’intervista con ABC News, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto per la prima volta che ha intenzione di ricandidarsi per un secondo mandato, alle elezioni del 2024. L’annuncio era stato anticipato poche ore prima dalla moglie Jill, che durante una visita in Kenya aveva detto che il marito era pronto a un nuovo mandato da presidente nonostante l’età avanzata.

Biden ha infatti 80 anni, e già quando era stato eletto due anni fa era il più anziano presidente della storia americana. Nel caso venisse eletto per un nuovo mandato, al termine dei quattro anni di presidenza avrebbe 86 anni. La sua candidatura era data per scontata da molti analisti politici, ma alcuni avevano comunque ipotizzato che l’età potesse essere un ostacolo in vista delle elezioni del 2024.

Nell’intervista con ABC News, il giornalista David Muir gli ha chiesto espressamente se abbia tenuto conto dell’età nella decisione di ricandidarsi o meno. Biden ha risposto così: «No. Ma è legittimo che le persone sollevino questioni sulla mia età. È assolutamente legittimo farlo. E l’unica cosa che posso dire è “Guardatemi”».

Il sistema politico americano prevede comunque che per ottenere la candidatura alla presidenza si passi prima dalle primarie di partito, quelle dei Democratici nel caso di Biden. Al momento non ci sono candidati di rilievo, oltre a Biden: nelle scorse settimane si era parlato di possibili candidature della vicepresidente Kamala Harris e del segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, ma è molto probabile che alla fine nessun importante politico sfiderà Biden, che ha una grandissima popolarità nel partito e la cui vittoria alle primarie è pressoché certa.