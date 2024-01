Arno Kompatscher è stato rieletto presidente della provincia autonoma di Bolzano

Giovedì pomeriggio Arno Kompatscher è stato rieletto dal Consiglio provinciale presidente della provincia autonoma di Bolzano (che ha competenze simili a quelle di una regione a statuto speciale). Ha ricevuto 19 voti favorevoli e 16 contrari. La sua candidatura è stata sostenuta da 5 liste di destra e centrodestra: Südtiroler Volkspartei, Fratelli d’Italia, Die Freiheitlichen, Uniti per l’Alto Adige-Lega Alto Adige Südtirol e La Civica. Kompatscher comincia così il suo terzo mandato: è presidente dal 2014.

Kompatscher è un esponente della Südtiroler Volkspartei (SVP, Partito popolare sudtirolese), storicamente il principale partito della provincia autonoma (anche detta Alto Adige o Sud Tirolo, in cui la maggioranza della popolazione è di madrelingua tedesca). Alle elezioni di ottobre l’SVP aveva vinto in modo netto con il 34,5 per cento delle preferenze, ma era andata molto peggio del solito: alle precedenti elezioni locali, nel 2018, aveva preso il 41,9 per cento.

L’assemblea dei delegati del partito (una specie di “parlamentino” interno) aveva quindi scelto di allearsi con la Lega e Fratelli d’Italia, con la lista locale La Civica e il partito di lingua tedesca autonomista di destra Die Freiheitlichen. Seppur tipicamente si sia alleato con partiti di centrosinistra, già nel 2018 si era alleato con la Lega, con cui condivideva gli ideali autonomisti. L’alleanza con Fratelli d’Italia, di posizioni nazionaliste, invece è vista come una rottura con la tradizione del partito, peraltro storicamente legata all’antifascismo: durante la seduta di giovedì numerosi consiglieri provinciali di opposizione hanno criticato duramente l’alleanza, accostando Fratelli d’Italia al fascismo.

L’alleanza con gli altri quattro partiti dovrebbe garantire a Kompatscher 19 dei 36 seggi nel Consiglio provinciale (uno in più quindi della maggioranza di 18 seggi). La SVP è il partito con più seggi nel Consiglio provinciale senza interruzioni dalle prime elezioni del 1948, e tipicamente si è alleato con partiti di centrosinistra. Al suo interno sono comunque sempre state presenti diverse correnti, anche conservatrici.

