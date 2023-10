Alle elezioni in provincia di Bolzano la Südtiroler Volkspartei (SVP) ha perso molti voti rispetto al 2018

Alle elezioni in provincia di Bolzano la Südtiroler Volkspartei (SVP), il partito autonomista che per decenni ha dominato la politica altoatesina, ha ottenuto molti meno voti rispetto a cinque anni fa. Con due terzi dei voti scrutinati ormai è chiaro che non riuscirà ad andare molto oltre il 33%: alle elezioni provinciali del 2018 aveva ottenuto il 41,9%.

Al secondo posto con poco più del 10% c’è il Team Koellensperger, una lista civica centrista fondata da Paul Koellensperger, ex consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle uscito dal partito. Al terzo posto la SudTiroler Freiheit che superando di poco il 10% riesce quasi a raddoppiare i voti rispetto a cinque anni fa. Nel 2018 fa la Lega fu il primo partito di lingua italiana con il 14%, ora è stata superata da Fratelli d’Italia e dal PD. I Verdi sono in crescita.

Il risultato deludente della SVP condiziona le trattative per la formazione della Giunta, anche se non è in discussione la rielezione di Arno Kompatscher. Il sistema elettorale della provincia di Bolzano non prevede alleanze precedenti al voto, quindi tutti i partiti corrono da soli in un sistema sostanzialmente proporzionale: i grandi partiti italiani devono solitamente accontentarsi dei pochi voti lasciati dai partiti autonomisti. Nella provincia autonoma di Bolzano, inoltre, non è prevista l’elezione diretta del presidente della provincia, che viene scelto dopo le elezioni con un voto dal consiglio provinciale. La giunta uscente era sostenuta dalla Lega, ma con queste percentuali la SVP non potrà avere un solo alleato.