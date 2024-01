Un uomo venezuelano è stato arrestato in Colombia per l’attentato al fondatore del partito spagnolo Vox, Alejo Vidal-Quadra

Mercoledì in Colombia la polizia ha arrestato un uomo venezuelano sospettato di essere coinvolto nell’organizzazione dell’attentato compiuto a novembre in Spagna contro Alejo Vidal-Quadras, fondatore del partito spagnolo Vox. Vidal-Quadras era stato colpito al volto da un colpo d’arma da fuoco mentre camminava per una strada di Madrid, ma era stato ferito solo lievemente.

L’uomo arrestato si chiama Greg Oliver Higuera Marcano e secondo le autorità colombiane non avrebbe partecipato direttamente all’attacco ma avrebbe svolto un ruolo legato alla logistica. Nei giorni precedenti all’attacco si sarebbe trovato in Spagna e avrebbe acquistato la moto con cui le persone che spararono a Vidal-Quadras erano poi fuggite. A fine novembre la polizia spagnola aveva arrestato altre tre persone sospettate di essere coinvolte nell’attacco: due uomini di nazionalità spagnola e una donna britannica. Nessuna delle persone arrestate era però l’autore materiale dell’attacco: quest’ultimo sarebbe un uomo francese di origine tunisina, che non è stato ancora arrestato.

Quadras ha 78 anni ed è nato a Barcellona, e in passato era stato per molti anni membro del Partito Popolare della Catalogna, la divisione catalana del principale partito conservatore spagnolo. Ne era uscito nel 2014 per fondare Vox, di cui era stato il primo presidente. Tra il 1999 e il 2014 era stato anche parlamentare europeo e vicepresidente del Parlamento Europeo.

Le indagini sull’attacco sono ancora in corso ma, secondo fonti informate sulle indagini citate dal quotidiano spagnolo País, sarebbe da collegare alla cosiddetta «pista iraniana», ossia alla vicinanza di Vidal-Quadras alle forze di opposizione iraniane.