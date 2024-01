Il Regno Unito ha promesso all’Ucraina 3 miliardi di euro in aiuti militari

Durante una visita a Kiev, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato che il Regno Unito invierà all’Ucraina aiuti militari per circa 3 miliardi di euro: la cifra più alta dall’inizio della guerra. Il nuovo pacchetto includerà almeno 255 milioni di euro per produrre o procurare migliaia di droni militari, di grande importanza per l’Ucraina, e prevede la consegna di missili a lungo raggio, armamenti per la difesa aerea e munizioni d’artiglieria.

Presentando gli aiuti, Sunak ha detto che il Regno Unito «non vacillerà» nel suo sostegno all’Ucraina. Il nuovo pacchetto, infatti, fa parte di un più ampio sforzo per offrire rassicurazioni all’Ucraina in vista di una possibile diminuzione del sostegno occidentale: i nuovi fondi di Stati Uniti e Unione Europea sono a rischio a causa delle divisioni politiche. Dall’invasione russa del febbraio 2022, il governo di Kiev dipende in larga parte dai suoi alleati per finanziare le spese e armare il suo esercito. La guerra ha causato un crollo del prodotto interno lordo pari al 30 per cento e ha causato l’emigrazione, interna o esterna, di circa 10 milioni di persone.

