Celebripost

Nella raccolta delle persone che valeva la pena fotografare in settimana trovate un po’ di quelli che si sono visti, e sono stati premiati, ai Golden Globe. Ci sono quelli delle serie tv Succession e The Bear, per esempio: poi la raccolta completa delle foto della serata, per chi volesse recuperarla, è qui.

Sempre in tema di cerimonie, Carol Littleton, Mel Brooks e Angela Bassett sono stati premiati ai Governors Awards, una specie di “Oscar onorari” assegnati a chi ha dato un importante contributo al cinema di Hollywood. Poi ci sono Tina Fey e Lindsay Lohan alla prima del remake di Mean Girls, Mark Ruffalo e Pedro Pascal alla cerimonia per la stella di Willem Dafoe sulla Hollywood Walk of Fame, Martin Scorsese con due delle sue figlie (una è Francesca, quella famosa per i suoi video su TikTok) e Jodie Foster alla prima della quarta stagione di True Detective.