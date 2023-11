Martin Scorsese, star di TikTok suo malgrado

Francesca Scorsese è la terza figlia di Martin Scorsese, tra i più grandi registi della storia del cinema, noto per film come Taxi Driver, Toro scatenato, Quei bravi ragazzi e The Wolf of Wall Street. È nata nel 1999 (quando suo padre aveva 57 anni) dalla quinta moglie del regista, la produttrice Helen Morris, e sta lavorando ai suoi primi cortometraggi dopo essersi laureata alla prestigiosa New York University Tisch School of the Arts, la stessa frequentata decenni prima dal padre. Ma al momento è famosa soprattutto per i brevi video divertenti in cui appare il padre, che su TikTok ottengono quasi sempre milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di like.

Francesca Scorsese aveva pubblicato i primi video con lui già nel 2021, e nel tempo l’ha convinto a fare tante cose buffe, come fingere di scritturare il loro cane di famiglia per un film o provare a indovinare cosa vogliono dire vari termini di slang giovanile, con risultati piuttosto spassosi. Nel più recente, Francesca Scorsese ha sottoposto il padre a un trend di TikTok in cui si sceglie, per eliminazione, il proprio film preferito tra due proposti.

Alla fine le scelte di Scorsese lo hanno portato a individuare il classico di fantascienza 2001: Odissea nello spazio come il migliore tra quelli proposti, ma in mezzo una scelta in particolare ha attirato attenzioni e commenti sorpresi: Scorsese ha infatti scelto Birdman, film del 2014 di Alejandro González Iñárritu, in un confronto a due con Il buono, il brutto, il cattivo, tra i più celebri western di sempre, diretto da Sergio Leone. Per quanto Birdman sia considerato un buon film, in molti hanno trovato strano che un noto cinefilo e cultore dei classici del cinema come Scorsese lo abbia preferito al film di Leone.

Il giornalista del Los Angeles Times Glenn Whipp gli ha chiesto chiarimenti, e Scorsese si è giustificato dicendo che per quanto Il buono, il brutto, il cattivo abbia «cose fantastiche», lui di Leone preferisce C’era una volta il West. Anche se la prima volta che lo vide si addormentò, ha raccontato. Non gradiva che gli italiani si fossero messi a fare western, genere che riteneva prettamente americano e riservato a registi come Howard Hawks e John Ford. «Un paio di anni dopo è saltato fuori in tv e l’ho riguardato. E ho capito che non è un western. È una grande opera. Le inquadrature, il montaggio, il tempo che si è preso con gli attori. Diventammo ossessionati da quel film». In ogni caso, Scorsese ha ammesso che non aveva capito bene il gioco: «si sceglie il poster o il film?».

Ma più che altro, è emerso che nonostante la sua presenza nei video della figlia sia così assidua, Scorsese non ha ben chiaro quanta diffusione abbiano quei video: «non sapevo che sarebbe uscito. Eravamo lì nell’altra stanza, hanno sempre questi iPhone tra le mani, non sai mai cosa succede. Non sapevo che lo avrebbe postato. Si dice “postato”?».

Sono stato fregato! Mi ha fregato. Non sapevo che quei cosi diventassero virali. Si dice così: “virali”. Non lo sapevo mica. Sto in giro per casa a fare cose e lei viene da me e mi dice «Papà, guarda qui e dimmi qualcosa» e magari io sono in pigiama…



Scorsese ha raccontato a Whipp che Francesca non gli ha spiegato bene come funziona TikTok prima di cominciare a chiedergli di fare dei video insieme a lei. «Mi ha detto che è una cosa che stanno facendo. Le ho chiesto chi sono queste persone che stanno facendo questi cosi e mi ha detto: “Lo fanno tutti, è una cosa che si chiama TikTok”». Ha ammesso però di sapere che il video girato da Francesca un mese fa, in cui Scorsese finge di considerare come «nuova musa ispiratrice» un possibile attore di cui «ha sentito parlare molto bene», e che si rivela poi essere il loro cane schnauzer di famiglia, Oscar, è circolato molto.

In un’intervista al New York Times a fine ottobre Francesca, che quest’anno ha anche lavorato a uno spot pubblicitario di Chanel con Timothée Chalamet insieme al padre, aveva raccontato che il padre era felice di partecipare ai suoi video per i social network e che ne capiva l’importanza. «È davvero fantastico vedere che uno dei registi più incredibili al mondo non è solo la grande star che la gente conosce – anche se chiaramente è pure quello – ma è anche una persona del tutto normale che va in giro in pigiama, gioca con i suoi cani e semplicemente aiuta sua figlia con i compiti di matematica, se può», ha detto la ragazza. «La gente ama vedere quel lato di lui».

Per lo stesso motivo, nel 2013 Francesca aveva convinto il padre ad aprire un profilo Instagram in cui mostrare non solo il suo lavoro, ma anche alcuni aspetti della propria vita di tutti i giorni, tra cui l’attenzione con cui si prende cura della moglie (e madre di Francesca) Helen Morris, malata di Parkinson. Al contempo, nonostante l’enorme fama internazionale di Scorsese, sotto ai video di Francesca si trovano spesso commenti di giovani che dicono di non aver mai guardato niente di suo e di essere stati convinti a farlo dai video della figlia.

