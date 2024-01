Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia

Martedì il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso «in via cautelativa» dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera. Lo ha deciso l’ufficio di presidenza del gruppo. In sostanza, significa che Pozzolo rimarrà formalmente un deputato di Fratelli d’Italia, ma non parteciperà alle riunioni ufficiali del gruppo e non potrà presentare emendamenti o fare interventi in aula a nome del gruppo.

Pozzolo è il proprietario della pistola con cui era stato ferito il 31enne Luca Campana durante una festa di Capodanno a Rosazza, vicino a Biella. Da giorni questo caso sta mettendo in grossa difficoltà Fratelli d’Italia e la sua leader, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che la scorsa settimana aveva chiesto alla commissione garanzia, una sorta di organo disciplinare che si occupa della risoluzione delle controversie interne al partito, di esprimersi su Pozzolo. Nell’attesa del giudizio della commissione, Pozzolo è sospeso anche dal partito.

Pozzolo ha sempre negato di essere stato lui a sparare, ma le testimonianze di altre due persone che avevano partecipato alla festa lo contraddicono e sostengono che al momento dello sparo lui avesse la pistola in mano.