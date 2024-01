Un iPhone è caduto da 5mila metri di altezza, ed è ancora tutto intero

Lunedì un utente ha postato su X (Twitter) tre fotografie di un iPhone che con tutta probabilità è precipitato dal Boeing 737 Max 9 della compagna Alaska Airlines, l’aereo che venerdì scorso ha perso un pezzo di fusoliera mentre era in volo, costringendo il pilota a un atterraggio di emergenza.

Quando è accaduto l’incidente l’aereo stava volando a 4.876 metri di altezza, ma l’iPhone in questione sembra essere uscito sostanzialmente intatto dalla caduta: lo schermo era funzionante e la batteria era ancora carica al 44 per cento. Lo schermo mostrava anche una mail inviata proprio da Alaska Airlines, con una ricevuta da 70 dollari per due bagagli imbarcati in stiva.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024