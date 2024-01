Gabriel Attal sarà il nuovo primo ministro francese

Martedì mattina il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato Gabriel Attal nuovo primo ministro al posto di Élisabeth Borne, che si era dimessa lunedì sera.

Dal 2020 al 2022 era stato portavoce del governo di Jean Castex, e dal 20 luglio scorso era ministro dell’Istruzione nel governo di Borne. Le dimissioni di Borne non erano state particolarmente sorprendenti, dato che da settimane Macron aveva lasciato intendere che presto ci sarebbe stato un rimpasto di governo e molti ritenevano che a essere rimossa sarebbe stata proprio Borne.

Attal ha 34 anni ed è il più giovane primo ministro della Quinta Repubblica, cioè dal 1958; è anche il primo apertamente omosessuale: è sposato con l’europarlamentare Stéphane Séjourné.

Attal fa parte di Renaissance, il partito di Macron, e la sua nomina al posto di Borne era piuttosto scontata. È considerato molto vicino a Macron, e il 20 dicembre scorso durante un programma televisivo il presidente francese ne aveva elogiato «l’energia e il coraggio nel condurre le battaglie necessarie», promettendogli «un futuro governativo» e forse «un destino più ambizioso».

– Leggi anche: Le dimissioni di Élisabeth Borne non sono davvero sorprendenti

In base all’ordinamento francese, il primo ministro ha un importante ruolo di coordinamento dell’azione di governo, ma non un forte potere di iniziativa, dato che in Francia l’indirizzo politico di un governo è prerogativa del presidente. Il primo compito del futuro primo ministro sarà comunque quello di formare un nuovo governo che promuova l’obiettivo annunciato da Macron nei suoi auguri di fine anno: «riarmo industriale, economico, europeo», ma anche «civico», anche in relazione al vasto progetto di riforma scolastica che Gabriel Attal ha portato avanti negli scorsi mesi.