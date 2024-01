Celebripost

Possiamo dividere in due grandi gruppi le persone che valeva la pena fotografare nei giorni scorsi: quelli alla cerimonia di premiazione del Palm Springs International Film Festival e quelli a seguire eventi sportivi. Tra i primi c’erano, per dirne alcuni, Martin Scorsese, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emma Stone, Margot Robbie, America Ferrera e Greta Gerwig. Tra i secondi Common con Jennifer Hudson e Selena Gomez con Benny Blanco a vedere l’NBA, Taylor Swift alla partita dei Kansas City Chiefs e Matthew McConaughey a una partita di football universitario. In mezzo c’era poi posto per Michelle Yeoh alla prima di The Brothers Sun, il futuro re di Danimarca e Giorgia Meloni in conferenza stampa.