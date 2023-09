Cosa succede quando si scopre che Taylor Swift esce con qualcuno di nuovo

Domenica sera la cantante statunitense Taylor Swift ha assistito a una partita di football americano tra i Kansas City Chiefs – squadra vincitrice dell’ultimo Super Bowl – e i Chicago Bears, all’Arrowhead Stadium di Kansas City, nel Missouri. Si trovava lì su invito di Travis Kelce, “tight end” dei Kansas City Chiefs considerato il più forte della storia di questo sport nel proprio ruolo e attualmente uno dei migliori giocatori di football in circolazione. Da settimane si rumoreggiava che i due stessero uscendo insieme, e Kelce aveva più volte parlato in pubblico del proprio interesse per Swift: dopo la partita i due hanno lasciato lo stadio insieme su un’auto decappottabile, e nelle ore seguenti sono uscite tantissime foto e video di lei che tifava e ballava insieme alla madre di lui, Donna Kelce, sugli spalti.

La presenza di Swift alla partita e una sua possibile relazione con Kelce hanno suscitato un’attenzione enorme sui social network, sfruttata immediatamente dalla National Football League (NFL), la più grande lega professionistica di squadre di football, e da emittenti televisive specializzate nello sport, come ESPN. Ma le conseguenze della notizia della loro frequentazione sono state capillari, e per certi versi istruttive su come funzioni lo show business oggi e su che implicazioni economiche abbiano eventi simili.

Un’attenzione di questo tipo era prevedibile. Taylor Swift è al momento la popstar più seguita e discussa del mondo, ha sempre fatto molto parlare di sé per le relazioni con personalità celebri del mondo dello spettacolo, dal cantante Harry Styles all’attore Jake Gyllenhaal, e ha da poco interrotto una relazione lunga sei anni, su cui tra l’altro è sempre stata molto riservata. Dal punto di vista dei fan di Swift (e dei giornali che si occupano di gossip), quindi, il fatto che sia tornata a uscire con qualcuno in modo più o meno pubblico è una grande novità che è pure divertente seguire online. Anche perché Kelce sarebbe il primo uomo non inglese con cui la cantante esce da più di un decennio.

Tra gli appassionati di football, Travis Kelce è altrettanto famoso, sia perché ha contribuito moltissimo alla vittoria dell’ultimo Super Bowl, sia perché è considerato un tipo particolarmente carismatico e divertente, sia perché è fratello di un altro giocatore altrettanto bravo e famoso, Jason Kelce, che gioca nel ruolo di centro per i Philadelphia Eagles. Dal 2022 i due fratelli fanno insieme anche un podcast molto seguito, New Heights. E la vita sentimentale di Travis era già stata a sua volta oggetto di particolare attenzione: nel 2016 fu addirittura il protagonista di un reality show intitolato Catching Kelce, in cui cinquanta donne diverse si sfidavano per poter uscire con lui.

La reazione del pubblico è stata però particolarmente intensa. La giacca indossata da Kelce in un fugace video pubblicato da un giornalista che si trovava allo stadio dopo la partita (che era degli stessi colori dell’album di Swift che uscirà a ottobre, 1989 (Taylor’s Version), dettaglio secondo molte fan significativo) è andata sold out poco dopo la pubblicazione del video, ma non prima che il marchio che lo produce ne modificasse il nome sul sito includendo la parola “1989”.

Su TikTok si sono accumulati i video che spiegano il football ai fan di Swift che non seguivano lo sport. I follower di Kelce sui social network sono aumentati del 276 per cento, e il rivenditore ufficiale di merchandising dedicato alla NFL ha segnalato che le vendite della maglia corrispondente a quella che Kelce indossa per i Chiefs sono aumentate del 400 per cento domenica sera.

𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚: #Chiefs TE Travis Kelce has had a 400 percent spike in jersey sales and was a top 5 selling jersey on Sunday, per @tmz

“Yesterday, Travis Kelce was one of the top 5 selling NFL players and saw a nearly 400% spike in sales throughout the Fanatics network of… pic.twitter.com/Q3vYAOwwfG

— JPAFootball (@jasrifootball) September 25, 2023