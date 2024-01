L’abdicazione a sorpresa della regina della Danimarca

Durante il suo discorso di fine anno la regina della Danimarca, Margherita II, ha annunciato che abdicherà e lascerà il trono a suo figlio Frederik. L’abdicazione sarà effettiva a partire dal 14 gennaio, il cinquantaduesimo anniversario della sua ascesa al trono. La regina ha 83 anni e qualche problema di salute, ma la sua abdicazione è stata inaspettata: molti danesi ritenevano che, come successo per esempio a Elisabetta II del Regno Unito, Margherita II sarebbe rimasta sul trono fino alla sua morte.

«Ho deciso che adesso è il momento giusto. Il 14 gennaio del 2024, 52 anni dopo che sono succeduta al mio amato padre, rinuncerò al ruolo di regina di Danimarca. Lascio il trono a mio figlio, il principe della Corona Frederik», ha detto la regina in un discorso trasmesso sulle reti tv nazionali.

Margherita II era salita al trono nel 1972 dopo la morte di suo padre, re Frederik IX. È tra i sovrani in carica da più tempo al mondo: il sultano del Brunei è sul trono da più a lungo, ma il suo paese è diventato ufficialmente indipendente soltanto dal 1982. La Danimarca è una monarchia costituzionale in cui il re o la regina è capo dello stato con un ruolo perlopiù cerimoniale: Margherita II è regina di Danimarca, delle Isole Faroe e della Groenlandia (questi ultimi due territori sono politicamente autonomi ma riconoscono la corona danese e dipendono dalla Danimarca per la politica estera e la difesa).

Nel suo discorso Margherita II ha detto di aver preso la decisione di abdicare dopo un’operazione chirurgica alla schiena fatta all’inizio del 2023: «L’intervento chirurgico mi ha portata a pensare al futuro, e al fatto che fosse venuto il momento di lasciare la responsabilità alla prossima generazione», ha detto, aggiungendo poi: «Il tempo si sta esaurendo e i malanni aumentano. Non posso più affrontare le stesse cose che affrontavo un tempo».

In un comunicato reso pubblico poco dopo, la prima ministra danese Mette Frederiksen ha ringraziato la regina «per la sua instancabile dedizione e il suo lavoro a favore del regno».

Il principe della corona Frederik, che succederà a Margherita II, ha 55 anni. Il passaggio di responsabilità avverrà senza fastose cerimonie: il 14 gennaio, giorno dell’abdicazione, il palazzo reale danese renderà pubblico un comunicato per annunciare che Frederik è diventato il nuovo re.