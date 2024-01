Un aereo ha preso fuoco sulla pista dell’aeroporto di Haneda a Tokyo

Martedì verso le 17:30 locali (le 9:30 italiane) si è sviluppato un incendio a bordo di un aereo della compagnia giapponese Japan Airlines appena atterrato all’aeroporto di Haneda, uno dei principali scali di Tokyo. Tutti i passeggeri a bordo dell’aereo sono stati soccorsi, e al momento non si hanno notizie di feriti.

L’incendio è iniziato dopo che l’aereo si era scontrato sulla pista d’atterraggio con un aereo della Guardia Costiera giapponese, che stava partendo verso la provincia occidentale di Niigata, dove avrebbe dovuto prestare soccorso nelle zone colpite dal forte terremoto di lunedì.

Un portavoce di Japan Airlines ha detto alla tv pubblica giapponese NHK che l’aereo era arrivato da poco dalla città di Chitose, nell’isola di Hokkaido, nel nord del Giappone, e che trasportava 367 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio.

Secondo Japan Airlines i passeggeri erano ancora a bordo dell’aereo quando è cominciato l’incendio ma sono stati fatti tutti uscire in tempo: sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere le fiamme. Non è chiaro cosa abbia causato lo scontro tra i due velivoli: a bordo di quello della Guardia Costiera c’erano sei persone, che sono riuscite a mettersi in salvo.