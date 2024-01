Un uomo è stato ferito da un colpo sparato dalla pistola del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo

Durante una festa per Capodanno in provincia di Biella un uomo è stato ferito alla gamba da un colpo sparato da una pistola che appartiene a Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia. Il ferito è stato dimesso dopo essere stato curato all’ospedale di Ponderano: è il genero di un uomo della scorta di Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia anche lui di Fratelli d’Italia e a sua volta presente alla festa.

Non è ancora chiaro come sia partito il colpo: Ansa scrive che da una prima ricostruzione sembrerebbe che Pozzolo stesse mostrando ad alcuni presenti la pistola, un mini revolver di marca North American Arms regolarmente detenuto, quando sarebbe partito accidentalmente un colpo. Pozzolo ha confermato che la pistola è sua, ma dice di non essere stato lui a sparare. La procura di Biella ha aperto un’indagine.

L’incidente è avvenuto a Rosazza, un piccolo paese dell’alta Valle Cervo, a nord di Biella. La sindaca è Francesca Delmastro Delle Vedove, sorella del sottosegretario, e la festa si stava tenendo nei locali della Pro Loco. Pozzolo ha 38 anni, è di Vercelli ed è deputato da questa legislatura.