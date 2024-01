Un buon anno bisestile

Anche quest’anno nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio ci sono state grandi celebrazioni in giro per il mondo per festeggiare la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Quasi ovunque sono stati lanciati molti fuochi d’artificio, insieme a coriandoli e palloncini, ma ogni paese ha adattato le celebrazioni alle proprie usanze: in Cina si sono viste molte lanterne, in Brasile i bambini hanno fatto il bagno, mentre a New York la folla si è scaldata con cappelli decorati e luccicanti tra le luci di Times Square, a Manhattan. In molte città i principali monumenti sono stati illuminati con giochi di luci scenografici: dal Burj Khalifa di Dubai al Big Ben di Londra, passando per il teatro dell’Opera di Sydney, in Australia.