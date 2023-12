Sono state cancellate decine di treni da e per Londra

Sabato Eurostar, il servizio di treni ad alta velocità che collega il Regno Unito con la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi, ha cancellato tutti i treni da e per Londra a causa dell’allagamento di un tunnel ferroviario. In particolare le stazioni di London St Pancras, a Londra, e la Gare du Nord a Parigi si sono riempite di turisti e persone che erano in partenza per le feste di fine anno e che sono rimaste bloccate.

È la seconda volta in dieci giorni che il servizio di Eurostar subisce delle interruzioni: l’ultima volta era successo il 21 dicembre, sempre durante le feste di Natale e nel pieno di molti spostamenti, per via di uno sciopero dei lavoratori del settore ferroviario francese.

Non ci sono ancora informazioni sui motivi dell’allagamento, avvenuto in un tunnel nel Kent, nel sud est del Regno Unito, ma nel paese è stata data l’allerta per via delle forti piogge, del vento e della neve che hanno causato ritardi e cancellazioni anche su altre linee ferroviarie, per esempio la linea ad alta velocità Southeastern, e di alcuni voli aerei.

Eurostar ha dato un primo avviso nella tarda mattinata di sabato, dicendo che sarebbero stati cancellati tutti i treni da e per Londra fino alle 16 circa, e poi con un altro aggiornamento ha annunciato la cancellazione di tutti i treni previsti per la giornata, oltre 40 in tutto.

Eurostar and Southeastern travel chaos with major flooding in Thames tunnel filmedhttps://t.co/KH5fgLRH5z — ITV News (@itvnews) December 30, 2023

La High Speed 1, la compagnia che gestisce il tratto ferroviario interessato dall’allagamento, ha detto che i propri operatori hanno lavorato tutta la notte per arginare le perdite nel tunnel, ma che il volume dell’acqua era «senza precedenti». Un portavoce ha comunicato in seguito che i lavori stanno proseguendo e che il livello dell’acqua si sta riducendo.

Eurostar ha nel frattempo annunciato che i clienti che avevano acquistato biglietti per i viaggi cancellati hanno diritto a un cambio o a un rimborso. Moltissime persone si sono lamentate e hanno protestato per le conseguenze dell’allagamento sui propri piani per le feste di fine anno, in molti casi programmate a Disneyland Parigi. Alcune persone hanno cercato di raggiungere la Francia in autobus, altre sono andate a Dover, nel sud del Regno Unito, per prendere un traghetto (i traghetti fermano a Calais, nel nord della Francia): sono comunque spostamenti molto più lunghi del treno Eurostar, che da Londra a Parigi ci mette poco più di due ore.