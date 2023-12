Che anno è stato, con le fotografie

Scorrere le foto più significative dell’anno vuol dire di solito ripercorrere momenti più drammatici che felici: quelle del 2023, l’anno della guerra tra Israele e Hamas e il secondo anno della guerra in Ucraina, sono più tremende del solito. E mentre le attenzioni del mondo si spostavano da una guerra all’altra, continuavano le notizie di cronaca internazionale a cui siamo più abituati: l’enorme terremoto in Turchia, la siccità nella foresta amazzonica, gli eventi meteorologici estremi, le migrazioni pericolose in Europa, in Asia o in America. Come ogni anno abbiamo raccolto 80 foto rappresentative degli ultimi dodici mesi, che raccontano cos’è successo nel mondo dalla politica sudamericana ai funerali vaticani alla monarchia britannica, assieme alla quotidianità più ordinaria di angoli diversi del pianeta.