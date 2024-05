Il primo ministro slovacco Robert Fico sta meglio ed è in grado di comunicare, dicono i medici dell’ospedale in cui è ricoverato 

Lunedì, in Slovacchia, il personale medico dell’ospedale FD Rooseveld di Banská Bystrica, quello in cui è stato ricoverato il primo ministro Robert Fico dopo l’attentato della settimana scorsa, hanno dato aggiornamenti rassicuranti sulla sua salute.

I medici hanno detto che Fico è in condizioni stabili, che sta migliorando ed è in grado di comunicare. Mercoledì scorso Fico era stato colpito con diversi colpi di arma da fuoco dopo un evento politico ad Handlová, 180 chilometri a nord-est della capitale Bratislava: era stato ricoverato d’urgenza e le sue condizioni erano sempre state descritte come gravi.

Intanto stanno proseguendo le indagini sull’attentato. Al momento l’unico sospettato è un’ex guardia di sicurezza di 71 anni. Secondo le autorità slovacche l’attentato ha avuto motivazioni politiche, e al momento si sta indagando per capire se l’uomo abbia agito da solo o come parte di un gruppo, come gli ultimi sviluppi delle indagini sembrerebbero suggerire.