La storia dietro la foto degli studenti sul cornicione durante l’attacco a Praga

Giovedì nelle ore successive all’attacco armato all’università di Praga, in Repubblica Ceca, durante il quale sono state uccise 14 persone, sui social network è circolata molto una foto che mostrava un gruppo di studenti accucciati su un cornicione della sede dell’università, mentre cercavano di nascondersi dallo sparatore (che pochi minuti dopo la fine dell’attacco è stato trovato morto dalla polizia). Venerdì la foto è stata pubblicata in prima pagina da diversi quotidiani europei, fra cui il Times di Londra.

Con tutta probabilità la foto è tratta da uno dei video filmati durante l’attacco, e ripreso poi da moltissimi giornali internazionali. Nelle prime ore dopo l’attacco però si sapeva poco o nulla delle circostanze in cui i ragazzi accucciati erano finiti sul cornicione.

Nella notte fra giovedì e venerdì la radio pubblica ceca è riuscita a intervistare una delle ragazze che si erano rifugiate sul cornicione, che ha raccontato come è finita lì insieme agli altri studenti. La radio ceca non riporta né il nome né l’età della ragazza, che verosimilmente ha preferito rimanere anonima: scrive soltanto che al momento è ricoverata all’ospedale principale di Praga per una ferita alla mano.

La ragazza ha raccontato di non essersi accorta, inizialmente, che qualcuno stesse sparando all’interno dell’università: a un certo punto però uno dei colpi è passato attraverso la porta dell’aula in cui si trovava. Subito dopo, secondo la sua testimonianza, lei e alcuni ragazzi si sono nascosti sotto i banchi. Lo sparatore se n’è andato, ma poi «è tornato indietro e ha iniziato a cercare di sfondare la porta dell’aula», ha raccontato la ragazza. Solo a quel punto lei e altri studenti sono usciti dalla finestra e si sono nascosti sul cornicione del quarto piano dell’edificio, che ospita la facoltà di Filosofia.

Dopo avere aspettato «per molto tempo» i ragazzi e le ragazze sul cornicione hanno temuto che lo sparatore fosse uscito da una finestra e li stesse per raggiungere: sono quindi saltati al piano di sotto, dove c’era un balcone, e dopo aver rotto una finestra sono rientrati nell’edificio. La ragazza ha raccontato anche che alcune persone sono precipitate in strada: la radio ceca non aggiunge altri dettagli, e non è chiaro in quali condizioni siano queste persone che secondo la ragazza sono cadute dal cornicione.

Un altro video girato durante l’attacco sembra confermare la versione della ragazza: si vedono diverse persone che dal cornicione saltano sul balcone al piano di sotto dell’edificio.

