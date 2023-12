Threads, un social network sviluppato da Meta e concorrente di Twitter, sarà disponibile in Italia da oggi

Da mezzogiorno del 14 dicembre Threads, un social network sviluppato da Meta, l’azienda che possiede anche Facebook, Instagram e WhatsApp, sarà disponibile in Italia e nel resto dell’Unione Europea. Threads era stato reso accessibile a luglio negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri paesi, ma a causa di complicazioni riguardanti le normative europee sulla privacy non aveva potuto essere da subito disponibile nell’Unione Europea.

Meta non ha fatto annunci ufficiali, ma sul suo sito, nei paesi in cui non è ancora disponibile, è possibile vedere un conto alla rovescia. Inoltre cercando “ticket” nella barra di ricerca dell’app di Instagram è possibile aprire una pagina speciale contenente le informazioni dell’account su Threads collegato a quello su Instagram, e anche in quel caso un conto alla rovescia relativo al «lancio di Threads nell’UE». Non è chiaro se Threads abbia dovuto alterare significativamente le proprie funzionalità per conformarsi alle normative europee.

Threads era stato presentato come app di discussione collegata a Instagram, un social incentrato sulla condivisione di immagini. Avrebbe dovuto porsi come alternativa a X (ancora chiamato Twitter ai tempi dell’annuncio di Threads), dato che moltissimi utenti sono insoddisfatti o proprio contrariati dalla gestione del social da parte del controverso miliardario Elon Musk. Come altri social proposti come alternativa a Twitter, fra cui Mastodon, non ha riscontrato particolare successo nei paesi in cui è stato lanciato.

