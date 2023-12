È tornata la conferenza stampa di fine anno di Putin

Giovedì il presidente russo Vladimir Putin terrà la sua tradizionale conferenza stampa di fine anno, un grosso evento annuale e un momento fondamentale per la propaganda del regime russo: l’anno scorso, per la prima volta in dieci anni, Putin aveva rinunciato alla conferenza stampa, e la cosa era stata ricollegata da molti alle difficoltà della Russia nella guerra in Ucraina.

Il portavoce del governo russo Dmitry Peskov ha fatto sapere che la conferenza stampa inizierà alle 10 (le 8 italiane) e che durerà circa tre ore: come in tutte le occasioni sarà trasmessa in diretta sulla televisione di stato russa, e parteciperanno migliaia di giornalisti selezionati e invitati dal Cremlino: non è possibile per i giornalisti ottenere accrediti alla conferenza stampa se non si è stati selezionati in precedenza.

Pubblicità

Le conferenze stampa di Putin sono sempre molto lunghe ed è capitato che durassero oltre 4 ore: Peskov ha precisato comunque che non ci sono limiti di tempo e potrebbe durare anche più del previsto.

L’anno scorso Putin non aveva dato spiegazioni sui motivi per cui non aveva organizzato la conferenza stampa, che di solito è un momento molto autocelebrativo del suo regime, ma un’ipotesi era che avesse deciso di non esporsi in un momento in cui la sua popolarità era in calo, sia a causa delle sconfitte dell’esercito russo in Ucraina che della problematica e contestata campagna di arruolamento che aveva avviato pochi mesi prima, a settembre del 2022.

La conferenza stampa di quest’anno si terrà in condizioni molto diverse: le attività dell’esercito russo in Ucraina procedono comunque a rilento e con molte difficoltà, come del resto quelle dell’esercito ucraino, ma nel frattempo Putin ha rafforzato il proprio potere. Ha continuato a reprimere il dissenso interno, si è assicurato forniture di armi da paesi alleati come la Corea del Nord e ha mostrato di essere molto determinato nel proprio proposito di vincere la guerra in Ucraina, a fronte invece di un crescente vacillamento del sostegno militare occidentale, sia da parte degli Stati Uniti che dell’Unione Europea.

Nel frattempo Putin ha anche fatto sapere che si ricandiderà alle prossime elezioni presidenziali, per il suo quinto mandato da presidente: Putin è al potere ininterrottamente dal 1999 e punta a restarci ancora a lungo. La conferenza stampa di giovedì gli darà la possibilità di mostrarsi sicuro di sé e in pieno controllo della situazione, nonostante la guerra in Ucraina, le conseguenti sanzioni occidentali e il loro impatto sull’economia russa e l’isolamento internazionale.

Dopo la conferenza stampa la televisione di statorussa manderà in onda Linea diretta con Vladimir Putin, un programma televisivo in cui Putin risponde a domande inviate dalla cittadinanza: di solito riguardano questioni interne, come assistenza sanitaria, economia e infrastrutture. Secondo i media statali russi è già stato presentato più di un milione e mezzo di domande.