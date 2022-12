Per la prima volta in dieci anni il presidente russo Vladimir Putin non organizzerà la sua tradizionale conferenza stampa di fine anno

Lunedì il portavoce del governo russo, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che il presidente russo Vladimir Putin non organizzerà la sua tradizionale conferenza stampa di fine anno, per la prima volta in 10 anni (cioè da quando nel 2012 venne rieletto alla presidenza dopo quattro anni da primo ministro). Peskov ha detto che Putin non organizzerà una conferenza stampa «prima dell’anno nuovo» e ha aggiunto che si augura che il presidente «trovi comunque il momento di parlare coi giornalisti».

Peskov non ha dato spiegazioni sui motivi per cui Putin ha deciso di non organizzare la conferenza stampa, che di solito è un momento piuttosto auto-celebrativo del suo regime, che dura diverse ore e a cui partecipano migliaia di giornalisti. Un’ipotesi è che Putin abbia deciso di non esporsi in un momento in cui la sua popolarità è in calo, sia a causa delle sconfitte dell’esercito russo in Ucraina che della problematica e contestata campagna di arruolamento da lui avviata lo scorso settembre.