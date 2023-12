Un regalo di Natale al giorno: -15

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

A chi fa spesso regali ad amici e parenti con pochi anni potrà essere capitato di chiedersi perché, con tutti gli animali che esistono e con tutta la passione che molti bambini hanno per la loro scoperta e varietà, i peluche che si trovano in commercio sono quasi sempre orsacchiotti, cani e delfini. Per esempio se l’era domandato una redattrice con un piccolo cugino molto esperto di fauna marina prima di scoprire i peluche di Wild Republic, un’azienda dell’Ohio che vende giochi pensati per far scoprire ai bambini specie poco conosciute o a rischio di estinzione, anche con lo scopo di sensibilizzare loro (e i loro genitori) all’importanza della preservazione della biodiversità.

In Italia i peluche di Wild Republic vengono venduti da Amazon: si trovano capibara, formichieri, scimmie cappuccine ma anche beluga, trichechi, cercopitechi e lamantini. Regalare il peluche di un suricato, di un lemure o di un bradipo è un buon modo per stimolare la curiosità dei bambini verso il mondo animale, ma anche per far fare loro una figura originale al momento della mostra dei giochi agli amichetti che vengono in visita.

Dopo molta indecisione la redattrice del Post citata sopra ha regalato al suo cugino settenne un peluche a forma di calamaro gigante (lungo circa 80 centimetri) e uno a forma di squalo martello. Vi consigliamo di controllare le misure prima di fare l’acquisto, visto che variano molto e dalle immagini di Amazon ci si potrebbe fare un’idea diversa dalla realtà. I prezzi sono molto accessibili, tra i 15 e i 35 euro.

Un altro sito dove trovare peluche di animali inusuali è Fate i Capricci, l’e-commerce di un negozio di giocattoli di Milano: i prezzi vanno dai 20 ai 120 euro, a seconda delle dimensioni dei peluche, e le spedizioni vengono fatte in due giorni. Si trovano tantissimi pupazzi di animali particolari, come la cozza, l’aragosta, la cavalletta, la piovra, la formica e la capasanta, anche se fatti in modo più cartoonesco di quelli di Wild Republic. Per i bambini più affascinati dal mondo vegetale o dalla cucina, ci sono anche peluche di frutta, verdura, piante, cereali e cibo.

