Il 4 febbraio a Parigi ci sarà un referendum sulla proposta di triplicare le tariffe dei parcheggi per i SUV

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha annunciato nuovi dettagli relativi alla proposta di aumentare tariffe di parcheggio per i SUV, cioè gli “sport utility vehicle”, rispetto alle automobili di minori dimensioni. Dopo la prima approvazione da parte del consiglio comunale, avvenuta a metà luglio, i tecnici hanno studiato l’applicazione delle nuove norme che saranno oggetto di un referendum in programma il prossimo 4 febbraio.

Secondo i piani del comune, il costo del parcheggio in strada per un SUV o un’auto 4×4 salirà a 18 euro all’ora nel centro di Parigi e a 12 euro per ciascuna ora di sosta nel resto della città. Se il referendum verrà approvato, i prezzi si applicheranno ai veicoli con motore a combustione o ai veicoli ibridi di peso superiore a 1,6 tonnellate e ai veicoli elettrici che pesano più di 2 tonnellate. L’aumento non sarà applicato nei parcheggi dei residenti. Hidalgo ha detto che con questi aumenti si potrebbero raccogliere fino a 35 milioni di euro all’anno.

Si stima che a Parigi circolino circa 1,15 milioni di veicoli privati e che il 15 per cento circa di questi siano SUV. Nel 2018 le automobili di questo tipo in città erano circa 108mila, mentre oggi sono almeno 170mila: un aumento del 60 per cento in poco meno di cinque anni. Più voluminosi delle automobili normali, i SUV non sono sempre adatti alle vie più strette delle città e contribuiscono a creare il traffico sui grandi boulevard, senza contare le maggiori emissioni inquinanti che producono.

