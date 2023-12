Il parlamento russo ha scelto il 17 marzo 2024 come data delle prossime elezioni presidenziali: ufficialmente Vladimir Putin non si è ancora candidato

Giovedì i membri del Consiglio federale, la camera alta del parlamento russo, hanno votato all’unanimità il 17 marzo 2024 come data delle prossime elezioni presidenziali. Anche se non ha ancora manifestato apertamente le proprie intenzioni, con ogni probabilità si candiderà e sarà rieletto senza sorprese il presidente Vladimir Putin, che da tempo governa la Russia in modo autoritario: nel 2020 fece approvare una riforma costituzionale che gli permette di rimanere al potere per altri 12 anni, cioè fino al 2036 (con le regole precedenti invece non si sarebbe potuto ricandidare).

Putin ha 71 anni, domina la politica russa da quasi 25 anni e se venisse rieletto sarebbe il suo quinto mandato da presidente: lo fu per due mandati dal 2000 al 2008, quando ancora la durata della carica era di 4 anni, e attualmente è in carica da quasi 12 anni e due mandati consecutivi (ora la durata della presidenza è di 6 anni). Dal 2008 al 2012, durante la presidenza di Dmitrij Medvedev, suo stretto alleato, Putin era stato primo ministro.