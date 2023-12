Cos’è l’Immacolata Concezione

L’8 dicembre, oggi, è l’Immacolata Concezione, una delle festività religiose più importanti del cattolicesimo. La ricorrenza fu sancita nel 1854 da papa Pio IX con un dogma di fede della Chiesa, nella costituzione apostolica Ineffabilis Deus. Il dogma strutturava e definiva organicamente una credenza perpetuata dalla dottrina cattolica già da diversi secoli prima: quella secondo cui Maria, madre di Gesù Cristo, fu redenta dal peccato originale fin dalla sua nascita, in vista dei meriti futuri del figlio, e poi per tutta la sua vita. In Oriente la festa dell’Immacolata Concezione era celebrata già nell’VIII-IX secolo.

Il paragrafo più citato del documento papale dell’Ineffabilis Deus (DS 2803) dice:

Pubblicità

La dottrina […] sostiene che la beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, e ciò deve pertanto essere oggetto di fede certa ed immutabile per tutti i fedeli.