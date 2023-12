Niente più abiti tradizionali al parlamento del Kenya

Caricamento player

La scorsa settimana Moses Wetangula, speaker dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento keniano, ha detto che i deputati non avrebbero più potuto indossare una serie di abiti tradizionali africani poiché violano il codice di abbigliamento parlamentare. Dall’annuncio, l’unico abbigliamento consentito è diventato quello degli abiti “all’occidentale”, con giacca e cravatta per gli uomini e e vestiti e gonne lunghe fino a sotto il ginocchio per le donne.

Fra i capi considerati non accettabili c’è anche l’abito Kaunda, un completo tradizionale da uomo molto amato dal presidente keniano William Ruto, che lo indossa spesso in occasioni formali e cerimoniali. Nel suo discorso Wetangula ha detto che questa misura serve a «tutelare l’onore e la dignità del parlamento» e che sarà applicata non solo ai politici ma anche a giornalisti e visitatori. Saranno esclusi invece i casi in cui gli abiti tradizionali siano indossati per promuovere attività culturali.

Negli ultimi anni l’abito Kaunda è diventato molto popolare fra celebrità e politici africani. È composto da una giacca sahariana monopetto con maniche di solito corte da indossare senza cravatta e con pantaloni abbinati. Prende il nome dal primo presidente della Zambia dopo l’indipendenza, Kenneth Kaunda, che governò il paese dal 1964 al 1991 e che spesso indossava questo tipo di abito nelle sue apparizioni pubbliche.

Kaunda lo considerava un simbolo dell’indipendenza africana. È un abito che ricorda nella forma quello che utilizzava abitualmente il presidente cinese Mao Zedong, tanto che, nel vietare gli abiti Kaunda, Wetangula li ha definiti «cappotti di Mao Zedong».

