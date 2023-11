L’Avvocatura dello Stato e il processo contro Claudio Campiti

Giovedì Repubblica ha pubblicato le carte che confermerebbero che l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il non luogo a procedere per Claudio Campiti, l’uomo accusato di aver ucciso 4 donne durante una riunione di condominio a Fidene, un quartiere di Roma, nel dicembre del 2022.

Il 27 novembre si era svolta l’udienza preliminare del processo contro Campiti, che poi era stato rinviato a giudizio, come da richiesta del pubblico ministero. Ma nei giorni seguenti era emersa la notizia che l’Avvocatura generale dello Stato avesse invece chiesto il non luogo a procedere, cioè di non processare Campiti. L’Avvocatura dello Stato è l’organo che rappresenta legalmente lo Stato, ed è coinvolta perché i ministeri della Difesa e dell’Interno sono accusati di avere una responsabilità civile negli omicidi. Nemmeno l’avvocato di Campiti aveva chiesto il proscioglimento del suo assistito.

La richiesta di non luogo a procedere era stata comunicata ai giornali dagli avvocati che rappresentano le vittime, e il governo subito dopo aveva pubblicato un comunicato stampa per smentire. Ora però la notizia sembra confermata dalla pubblicazione delle trascrizioni dell’udienza preliminare, che dimostrano anche che la richiesta sia stata ripetuta. Il non luogo a procedere era stato chiesto dall’Avvocatura dopo che la richiesta di escludere dal processo i due ministeri era stata respinta.

Per compiere gli omicidi Campiti, a cui era stato negato il porto d’armi, usò un’arma e delle munizioni rubate a un poligono di tiro che frequentava: probabilmente le misure di sicurezza che dovevano impedire la sottrazione delle armi non erano sufficienti o non furono applicate adeguatamente. Per questo il giudice per le indagini preliminari (gip) aveva deciso di accusare i due ministeri, che per legge dovrebbero supervisionare le attività dei poligoni di tiro, e la sezione di Roma del Tiro a segno nazionale, valutando la possibilità di attribuire a loro una responsabilità civile per gli omicidi.

Campiti stesso è accusato di omicidio con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, tentato omicidio di altre cinque persone e lesioni personali derivate dal trauma psicologico subito dai sopravvissuti. Altre due persone sono accusate di reati omissivi: il presidente della sezione di Roma del Tiro a segno nazionale e un dipendente del poligono di tiro di Tor di Quinto addetto all’armeria, da cui è stata sottratta l’arma usata da Campiti.

Campiti era proprietario di una casa in un consorzio immobiliare in provincia di Rieti, nel Lazio. Aveva rapporti difficili con gli amministratori del consorzio, contro cui aveva presentato molte denunce e che per anni aveva minacciato. Gli omicidi avvennero proprio durante una riunione di questo consorzio che si svolgeva in una veranda davanti a un bar, e a cui partecipavano circa 30 persone.

Campiti iniziò a sparare dopo aver chiuso e bloccato la porta. Tre donne morirono il giorno stesso e una quarta dopo alcuni giorni. Le persone uccise avrebbero potuto essere molte di più se uno dei presenti, Silvio Paganini, un 67enne impiegato nel settore del turismo, non avesse disarmato e fermato Campiti. Paganini raccontò poi che mentre cercava di fermarlo Campiti urlava «Mafiosi, adesso vi uccido tutti».