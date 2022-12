È morta un’altra persona tra quelle a cui un uomo aveva sparato domenica durante una riunione condominiale

È morta una quarta persona tra quelle che erano state colpite da un uomo armato domenica mattina in una riunione condominiale a Roma, nella zona di Fidene: si chiamava Fabiana De Angelis, era una commercialista di 50 anni ed era ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile. Altre tre donne erano morte sul colpo, mentre ci sono ancora due persone ferite in ospedale. L’uomo responsabile degli omicidi si chiama Claudio Campiti, ha 57 anni ed è stato arrestato dai carabinieri poco dopo la sparatoria, dopo essere stato bloccato da alcune delle persone presenti alla riunione condominiale.

