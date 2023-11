Altri due giorni di tregua tra Israele e Hamas

Hamas e Israele hanno concordato altri due giorni di tregua, in cui ci saranno nuovi scambi reciproci di ostaggi e prigionieri. La tregua era cominciata venerdì scorso e doveva terminare lunedì sera: il governo israeliano aveva fatto sapere fin dall’inizio di essere disposto a concedere un giorno di proroga per ogni dieci ostaggi aggiuntivi liberati da Hamas, e che altrimenti avrebbe ricominciato a bombardare la Striscia di Gaza.

Il prolungamento della sospensione dei combattimenti è stato annunciato proprio lunedì sera dal Qatar, che sta negoziando tra le parti, e dal governo statunitense. Il governo israeliano non ha confermato ufficialmente l’accordo, ma ne ha parlato implicitamente annunciando di aver approvato una lista di altri 50 prigionieri palestinesi da liberare nei prossimi giorni.

Nel frattempo lunedì sera Hamas ha liberato 11 ostaggi – 3 cittadini francesi, 2 tedeschi e 6 argentini – mentre poco dopo la mezzanotte locale (le 23 italiane) Israele ha liberato 33 prigionieri palestinesi. Al momento non si sa quanti di questi siano donne e minori. In totale nei primi quattro giorni di tregua Hamas ha liberato 50 ostaggi, mentre i palestinesi liberati da Israele sono stati 150.

L’accordo per il prolungamento della tregua è stato accolto favorevolmente dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che da settimane chiedeva una sospensione dei combattimenti per permettere di aiutare le persone palestinesi che abitano nella Striscia di Gaza. Guterres ha commentato l’estensione della tregua definendola «un barlume di speranza e umanità nel mezzo dell’oscurità della guerra», e ha detto di auspicarsi «fortemente» che ciò darà modo alle Nazioni Unite di aumentare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.

Nei primi giorni di tregua le Nazioni Unite hanno consegnato alcuni aiuti umanitari a Gaza attraverso il varco di frontiera di Rafah, in Egitto, l’unico passaggio via terra attivo con la Striscia. Le Nazioni Unite però vorrebbero utilizzare anche il varco di Kerem Shalom, che è controllato da Israele e che finora è rimasto chiuso. Intanto il ministero degli Esteri del Qatar ha detto a BBC che sono già in corso negoziati per estendere ulteriormente la tregua e che il governo qatariota è «piuttosto fiducioso» che si possa raggiungere un accordo.