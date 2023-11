Il governo della Sierra Leone ha imposto un coprifuoco nazionale dopo un attacco armato a una base militare nella capitale Freetown

Il governo della Sierra Leone ha imposto un coprifuoco nazionale dopo un attacco armato a una base militare avvenuto domenica mattina nella capitale Freetown. Al momento non ci sono molte altre informazioni disponibili. Il ministro dell’Informazione Chernor Bah ha fatto sapere che alcune persone non ancora identificate hanno cercato di entrare in un’armeria dell’esercito nel quartiere di Wilberforce, dove si trovano fra l’altro varie ambasciate, e che sono stati respinti. Alcuni testimoni hanno raccontato ad Agence France-Presse di avere sentito spari ed esplosioni provenire da Wilberforce.

A giugno il presidente della Sierra Leone Julius Maada Bio era stato rieletto per un secondo mandato. Secondo gli osservatori internazionali dell’Unione Europea e degli Stati Uniti però le elezioni si sono svolte senza le dovute condizioni di trasparenza da parte delle autorità elettorali. Bio è un ex militare che partecipò a due colpi di stato durante la guerra civile che si combatté negli anni Novanta e fino al 2002; nel 1996 governò il paese alla guida di una giunta militare.