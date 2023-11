Per il terzo giorno consecutivo Hamas ha liberato un gruppo di ostaggi

Domenica per il terzo giorno consecutivo il gruppo armato radicale palestinese Hamas ha liberato parte degli ostaggi che aveva rapito e portato nella Striscia di Gaza durante l’attacco in territorio israeliano del 7 ottobre. Gli ostaggi liberati e consegnati alla Croce Rossa Internazionale, che in questi giorni sta agendo da intermediario negli scambi, sono 17: 13 israeliani, un russo-israeliano e tre thailandesi. In cambio Israele dovrebbe liberare 39 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, lo stesso numero di persone liberate anche negli scorsi giorni: non ci sono però ancora conferme ufficiali della loro liberazione.

Le operazioni si sono svolte senza particolari problemi, dopo che sabato la liberazione degli ostaggi era stata ritardata da Hamas, che aveva accusato Israele di avere violato i termini negoziati per lo scambio fra ostaggi e detenuti palestinesi.

I quattordici ostaggi israeliani liberati domenica sono otto fra bambini e ragazzi, cinque donne e un uomo di 25 anni, con doppia nazionalità russa e israeliana: la sua liberazione sarebbe stata frutto di un accordo separato, raggiunto da Hamas con il regime russo di Vladimir Putin. Le condizioni di salute delle persone liberate non sono note, ma secondo il quotidiano israeliano Haaretz per una di loro è stato necessario un trasferimento d’urgenza in ospedale con un elicottero.

Lo scambio fra ostaggi e detenuti dovrebbe proseguire anche lunedì, l’ultimo dei quattro giorni di tregua previsti dall’accordo. Esiste però anche la possibilità di estendere la durata dell’accordo, nel caso Hamas acconsentisse a liberare almeno 10 ostaggi per ogni giorno in più di tregua.