Le foto delle manifestazioni contro la violenza sulle donne in Italia

Sabato in varie città italiane si sono tenute diverse manifestazioni per i diritti delle donne in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, indetta dall’ONU e celebrata ogni anno in tutto il mondo il 25 novembre per ricordare l’uccisione di tre attiviste politiche dominicane avvenuta nel 1960.

In Italia è possibile che le manifestazioni siano state ancora più partecipate del solito perché ormai da giorni si discute di femminicidi e violenza di genere dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, il cui corpo era stato ritrovato sabato scorso dopo una settimana di ricerche. Al momento l’unico sospettato per il suo omicidio è l’ex fidanzato Filippo Turetta, che fra l’altro è stato estradato proprio sabato dalla Germania, dove era stato arrestato qualche giorno fa.

Come ogni anno i cortei e le manifestazioni principali sono stati organizzati dal movimento femminista Non una di meno. La manifestazione più grande è tuttora in corso al Circo Massimo di Roma, mentre Non una di meno ha organizzato un grosso corteo anche a Messina. Sabato mattino si è invece tenuta un’altra manifestazione molto partecipata a Milano, davanti al Castello Sforzesco.

Altre manifestazioni sono state organizzate in varie città italiane: a Palermo venerdì sera erano sfilate centinaia di persone, a Napoli la CGIL ha organizzato una protesta in piazza del Plebiscito, a Parma sabato mattina c’è stato un corteo molto partecipato che ha sfilato per il centro della città fino a piazza Garibaldi, a Torino erano presenti alcune migliaia di persone alla marcia partita da piazza Carlo Felice.