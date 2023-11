È iniziata la tregua di quattro giorni tra Israele e Hamas

Alle 7 di venerdì mattina è cominciata ufficialmente una tregua dai combattimenti di quattro giorni tra Israele e il gruppo armato radicale palestinese Hamas: è la prima pausa in quasi sette settimane di guerra e dovrebbe permettere uno scambio di prigionieri e ostaggi tra le due parti, oltre all’ingresso di molti aiuti umanitari per i civili nella Striscia di Gaza, che l’esercito israeliano ha bombardato ininterrottamente dagli attacchi di Hamas in Israele dello scorso 7 ottobre.

In base agli accordi durante i quattro giorni di tregua Hamas dovrebbe liberare 50 degli oltre 240 ostaggi israeliani e stranieri che si crede siano stati rapiti il 7 ottobre, mentre Israele 150 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. La liberazione degli ostaggi da parte di Hamas dovrebbe cominciare con 13 persone alle 16 locali (le 15 in Italia) di venerdì pomeriggio.

La tregua, negoziata per settimane, è stata mediata soprattutto dal Qatar, un paese che ha buoni rapporti con entrambe le parti e che aveva già permesso la liberazione dei primi ostaggi da parte di Hamas e l’ingresso dei primi aiuti umanitari nella Striscia.